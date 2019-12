Prefeito de Barranquilla confirma no Twitter, e Miguel Borja jogará pelo Junior em 2020

​ Neste sábado (28), o prefeito da cidade Barranquilla, na Colômbia, anunciou a contratação do atacante Miguel Borja, de 26 anos, que já declarou abertamente ser torcedor do Junior Barranquilla e agora poderá defender seu time do coração. Recentemente, o centroavante do ​Palmeiras disse que seu ciclo no Alviverde havia acabado que procurava por novos ares.

Através do Twitter, o prefeito Alejandro Char – irmão do presidente do Junior Barranquilla – comemorou a contratação do atacante:

Hoy hablo como un hincha más, este sueño de tener a Miguel Ángel Borja en el @JuniorClubSA se nos dio y estamos muy felices. El acuerdo con Palmeiras se logró en tiempo récord y solo queda desearle lo mejor en el equipo. ¡Demostramos que #SíSePudo! pic.twitter.com/1IzSUGIHPa — Alejandro Char (@AlejandroChar) December 28, 2019

A transferência será por empréstimo de uma temporada e o clube colombiano arcará com 100% dos vencimentos do jogador. Há uma cláusula de compra automática no contrato, caso o atleta marque 23 gols ou participe de 73% dos jogos como titular, a cláusula será ativada e o clube terá que contrata-lo. O Junior Barranquilla se encontra no Grupo A da Libertadores 2020, do qual o Flamengo faz parte.

Sétima contratação mais cara do futebol brasileiro e a maior da história do Verdão, Borja chegou por cerca de R$ 33 milhões, mas não conseguiu render o esperado. Sua melhor temporada foi em 2018, quando marcou 20 gols em 44 jogos. Em 2019, disputou 25 jogos e marcou apenas seis gols, não conseguindo ir bem com Felipão e Mano Menezes.

Negociação de Borja ilustra bem os erros na política de contratações do Palmeiras. A contratação mais cara da história do clube será vendida (caso arrebente no Júnior em 2020) por menos que Artur, cria da base considerada supérflua ao elenco e que mal jogou pelo palmeiras. — Vítor S. Tardelli, MD, MS (@vitorstardelli) December 28, 2019