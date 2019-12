Preocupante: Palmeiras fecha ano com maior dívida desde 2015

​Sinal amarelo na Academia de Futebol. Além de fechar o ano sem títulos conquistados no futebol, o ​Palmeiras se despede de 2019 com números preocupantes em suas finanças, com a dívida total do clube ultrapassando os R$ 500 milhões, algo que não acontecia desde 2015.

​​Como destaca o jornalista Paulo Vinícius Coelho em seu blog no ​UOL Esportes, o Conselho de Orientação Fiscal (COF) do Verdão admitiu uma dívida total na casa dos R$ 538 milhões, sendo que 32% deste montante, aproximadamente R$ 174 milhões, são oriundos do novo acordo entre clube paulista e Crefisa. Por determinação da Receita Federal, o Palmeiras precisou mudar os moldes da parceria, passando a ‘dever’ à patrocinadora todo o aporte aplicado pela mesma na contratação de jogadores.

Apesar de admitir que o valor assusta e que há um problema de fluxo de caixa na Academia, a situação ainda não é ‘desesperadora’ nos bastidores, já que o clube arrecada alto e prevê um levantamento de receitas na casa dos R$ 600 milhões. De qualquer forma, a situação não é confortável e há um consenso de que, nos últimos dois anos, o Verdão caminhou para trás no equacionamento de dívidas e nos planos de ser sustentável financeiramente.

E simplesmente lamentável o que estão postando nas midias. O Paulo nobre deixou o Palmeiras redondo agora três anos de administração um título e cheio de dívida — severo (@severovieira2) December 30, 2019

