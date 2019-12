Presente de Natal! Com direito a mistério, Flamengo confirma primeiro reforço de 2020

​Na véspera de Natal, um clima de suspense. Pois é, foi assim que o ​Flamengo anunciou de forma oficial a contratação de Pedro Rocha, primeiro reforço de 2020. O atacante chega à Gávea por empréstimo de um ano para se tornar mais uma opção ofensiva dentro do elenco. E, claro, não deixa de ser um presente do Papai Noel à torcida.





Por volta das 10h da manhã, o Mengão deixou no ar que alguma novidade seria apresentada. “Parece que esta terça-feira está muito calma…”, escreveu o clube em seu Twitter. Logo em seguida, veio outra publicação: “E eu estou querendo movimentá-la…”. Não demorou muito e apareceu nova postagem. “Dia de novidade no Mengão?”, questionou a conta. Na continuidade da brincadeira, surgiu a dica final. Acompanhando o texto “Relaxa, galera! Já já vocês vão saber…”, círculos coloridos indicaram o caminho percorrido pelo novo reforço do time carioca.

⚡️ Нападающий Педро Роша, права на которого принадлежат «Спартаку», проведёт следующий год в аренде во «Фламенго». Желаем бразильцу успешно проявить себя в новой команде! Подробнее https://t.co/xnfmwGwN8o — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 24, 2019

Revelado pelo Grêmio, Pedro Rocha deixou Porto Alegre em meio à disputa da Libertadores da América de 2017 vendido ao Spartak Moscou, da Rússia. Em 2019, retornou ao futebol brasileiro para defender, por empréstimo, o ​Cruzeiro. Agora, passa a vestir a camisa do Fla. Ah, e no ritmo do mistério, não faltou uma nova dica antes do anúncio oficial. “ Olha aí! Agora é só juntar as peças, completar e comemorar, porque tem atacante novo no Mengão!”. Sim, tem novo atacante no Mengão. Ah, mas se alguém acessasse o Twitter do Spartak, já saberia antes qual seria a novidade, pois os russos furaram os brasileiros…