Presente de natal: Jornalista confirma chegada de novo reforço no Corinthians

O primeiro grande reforço do Corinthians para 2020 foi o meia Luan, jogador que pertencia ao Grêmio, mas foi comprado pelo Corinthians por 5 milhões de Euros. Agora, a diretorai espera reforçar outra posição vista como fundamental para deixar o time ainda mais equilibrado e com capacidades reai de conquistar títulos importantes na próxima temporada.

Hoje, um nome qeu está muito próximo de um acerto com o Timão é do volante Victor Cantillo, atleta de 26 anos que defende as cores do Junior Barranquila, da Colômbia. Uma fonte importante que faz parte do dia a dia do Corinthians confirmou ao jornalista Jorge Nicola que o jogador será reforço do Timão em 2020. As conveersas entre as partes evoluíram no último fim de semana e, por conta disso, existe a certeza que o atleta será anunciado em breve pelo Timão.

O Corinthians está tão animado que existe a possibilidade do jogador ser anunciado a qualquer momento. Por conta disso, tudo indica que Cantillo será anunciado antes mesmo do natal. O negócio vai custar um bom valor aos cofres do Timão. A contratação do jogador deve ser feita por 2 milhões de Dólares, cerca de R$ 8,2 milhões.

Corinthians trabalha duro e encaminha novo reforço para 2020!

Victor Cantillo é um jogador que foi um pedido especial do técnico Tiago Nunes. O treinador se encantou com o desempenho do jogador desde da final da Copa Sul-americana. Ele buscou a sua contratação ainda quando defendia o Athletico Paranaense.

O Corinthians encaminhou a venda do volante Junior Urso para o futebol dos Estados Unidos, onde defenderá as cores do Orlando City. A venda do jogador renderá algo em torno de R$ 3,4 milhões. Os valores da venda de Urso serão usados para pagar Cantillo.A tendência é que o jogador chegue no Timão um salário menor em relação a Junior Urso, que embolsava algo em torno de R$ 600 mil.

O Corinthians também negocia a contratação do atacante Michael, do Goiás. Entretanto, o seu atual time está dificultando as coisas, pedindo um valor muito alto. Além do Timão, Flamengo e Palmeiras também estão de olho no jogador, mas os valores pedidos pelo clube Esmeraldino estão afastando os clubes interessados e, por isso, ele pode até continuar no Goiás em 2020.