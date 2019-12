Presidente diz que Galo já tem técnico, mas faz mistério sobre o nome

​O ​Atlético-MG já tem técnico para 2020. Isso quem garante é o próprio presidente Sérgio Sette Câmara. Porém, o anúncio oficial ainda não foi feito.

Rafael Dudamel é o novo técnico do Galo, mas e agora? Que Deus abençoe o trabalho dele no Galo viu — ícaro (@icaroribeirof) December 24, 2019

Segundo o dirigente, questões contratuais impedem o clube de confirmar o nome daquele que irá ocupar a vaga deixada por Vagner Mancini. “O treinador do Atlético-MG não chega hoje. Chega para iniciar os trabalhos. O segredo é a alma do negócio. Já temos treinador, mas não vou revelar por uma questão confidencial. A torcida pode ficar tranquila”, disse Sette Câmara à Rádio da Massa.

Então o Dudamel não serve por que não ganhou nada?

Traz o Oswaldo de Oliveira de novo, ou o Paulo Autuori…

Tem o Celso Roth também.

Todos técnicos campeões. — Brandão R. (@Brandao13Galo) December 24, 2019

Ele também deixou claro que a direção já conversa com esse profissional a respeito de atletas e que existem negociações adiantadas com relação a reforços. Rafael Dudamel, treinador da seleção venezuelana, é quem deve ser anunciado como técnico do Galo. Mas, pelo jeito, a expectativa ainda vai durar mais alguns dias.

