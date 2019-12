Presidente estadual do Cidadania23 concede entrevista junto com Dalmo Jr

O programa levado ao ar pelo Professor Melo na Melodia FM, rádio comunitária sediada no Pontal do Peba, recebeu na manhã deste sábado, 28, a visita do ex-prefeito Dalmo Jr juntamente com o vereador Tiago Carnaúba, pré-candidato a vice-prefeito na chama encabeçada por Dalmo Jr.

Os pré-candidatos estiveram na oportunidade acompanhados do presidente estadual do Cidadania23, ex-deputado Regis Cavalcante. Com eles também estavam o presidente municipal do partido, Eufrásio e seu filho, Rodolfo Dantas, pré-candidato a vereador pelo partido.

Durante o bate-papo o assunto principal foi a conjuntura política local e os preparativos para o pleito eleitoral de 2020, que terá 3 candidatos majoritários em Piaçabuçu, sendo o atual prefeito Djalma Beltrão (MDB) candidato à reeleição, o presidente da Câmara de Vereadores, Kayro Castro (PRB) e o ex-prefeito Dalmo Jr pelo PSB.