Processo seletivo Prefeitura de Itacoatiara AM 2020 abre vagas para Professores

No Estado do Amazonas, a Prefeitura Municipal de Itacoatiara faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 326 vagas no cargo de Professor para lotação na Rede Municipal de Ensino, das escolas Campo e Urbana.

As oportunidades são para as áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Educação Física, Língua Inglesa, História, Artes/Música, Geografia, Educação Infantil e Anos iniciais de 1º ao 5º ano. As remunerações oferecidas oscilam entre R$ 1.278,86 e R$ 2.557,73, por carga horária de 20h e 40h semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 06 a 08 de janeiro de 2020, na Secretaria Municipal de Educação, localizado na Avenida Parque, S/N, Centro, Itacoatiara/AM, no horário das 08h30min às 12h e das 15h às 17h.

Provas

O processo seletivo contará com apenas análise curricular e prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório). O resultado final será divulgado no dia 23 de janeiro de 2020, nos quadros de aviso da Prefeitura e Diário Oficial dos Municípios.

O presente processo seletivo simplificado será válido pelo prazo de acordo com o calendário escolar, a partir da sua homologação, podendo ser prorrogado em decorrência do calendário escolar.

EDITAL PREFEITURA DE ITACOATIARA AM 2019