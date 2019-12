Processo seletivo Prefeitura de Itaúba MT 2019: Inscrições até as 23h59min de hoje, 19! Até R$ 6.597,42!

A Prefeitura Municipal de Itaúba, localizado a 581 km da capital Cuiabá, tem inscrições até as 23h59min de hoje, 19 de dezembro. O processo seletivo simplificado tem por objetivo o preenchimento de 25 vagas temporárias em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Odontólogo (1), Professor (5), Químico (1), Enfermeiro (Cr), Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (1), Nutricionista (1), Técnico de Enfermagem (2), Fonoaudiólogo (1), Vigia (1), Zeladora (Cr), Apoio Administrativo Educacional (10) e Bioquímico (1). As remunerações oferecidas oscilam entre R$ 1.246,89 a R$ 6.597,42, por carga horária que variam entre R$ 1.246,89 a R$ 6.597,42, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas até às 23h59min do dia 19 de novembro de 2019, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora KLC Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 (nível fundamental), R$ 60,00 (nível médio) e R$ 80,00 (nível superior).

Provas

O processo seletivo contará com provas escritas (para todos) e prova de títulos. As avaliações serão aplicadas no dia 08 de dezembro, em locais e horários a serem informados no dia 28 de novembro.

O gabarito provisório será divulgado no dia 09 de dezembro a partir das 17h, no site já citado. A validade da seleção será de 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.



Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Itaúba MT

: Prefeitura de Itaúba MT Banca organizadora : KLC Concursos

: KLC Concursos Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 25

: 25 Remuneração : R$ 1.246,89 a R$ 6.597,42

: R$ 1.246,89 a R$ 6.597,42 Inscrições : 04 a 19 de novembro de 2019

: 04 a 19 de novembro de 2019 Taxa de Inscrição : R$ 40,00, R$ 60,00 e R$ 80,00

: R$ 40,00, R$ 60,00 e R$ 80,00 Provas : 08 de dezembro de 2019

: 08 de dezembro de 2019 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE ITAÚBA MT 02/2019