Processo seletivo Prefeitura de Ituiutaba MG 2019/2020: Inscrições abertas!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Ituiutaba abriu inscrições abertura de processo seletivo simplificado para preenchimento de 119 vagas em cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Controle de Endemias.

De acordo com o edital, as vagas destinadas exigem nível médio completo e o candidato deve residir próximo ao local de atuação. O salário oferecido será de R$ 1.294,80, por carga horária de 40h semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de dezembro de 2019 e 27 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Directa Carreiras. A taxa de inscrição está fixado em R$ 40,00.

Provas

O processo seletivo contará com provas objetivas (para todos), de caráter classificatório e eliminatório; teste de aptidão física; e prova prática. As avaliações serão aplicadas no dia 01 de março de 2020.

O resultado final será divulgado no dia 02 de março de 2019, no site já citado. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE ITUIUTABA MG 2019