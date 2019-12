Processo seletivo Prefeitura de Juara MT 2019/2020: Agente de Saúde

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Juara faz saber aos interessados a abertura de processo seletivo simplificado para preenchimento de 11 vagas em cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias na autarquia municipal.

Conforme documento publicado, as funções exige o cargo de nível médio e o candidato deve residir próximo ao local de atuação. O salário oferecido será de R$ 1.250,00, por carga horária de 40 horas semanais.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 06 e 17 de janeiro de 2020, na Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua Sorocaba, Nº 63 W, Juara/MT, no horário das 08h às 11h e das 13h às 16h (horário Cuiabá).

Provas

O concurso consistirá com Provas Objetivas com 30 questões de língua portuguesa, raciocínio lógico/matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos e curso introdutório de formação inicial e continuada (caráter classificatório e eliminatório).,

As avaliações serão aplicadas no dia 02 de fevereiro de 2020, na Escola Estadual Oscar Soares, localizada na Avenida José Alves Bezerra, nº 140 E, Centro.

O gabarito provisório será afixado no mural da Prefeitura Municipal de Juara e site www.juara.mt.gov.br a partir do primeiro dia útil após realização da prova. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

EDITAL PREFEITURA DE JUARA MT 04/2019