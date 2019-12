Projeto cria novo benefício que paga R$ 499 mesmo para quem já recebe o Bolsa Família

O Projeto de Lei 4856/19, de autoria do deputado Regional Lopes (PT-MG), cria o programa Renda Básica Universal, com objetivo de conceder uma renda mensal de meio salário mínimo a pessoas de todas as idades em condição de vulnerabilidade ou extrema vulnerabilidade, independentemente da existência de outro benefício financeiro. O texto já tramita na Câmara dos Deputados.

Se aprovado no legislativo, o benefício vai garantir o pagamento de até R$ 499 para pessoas de todas as idades que atendem os requisitos necessários. O texto garante o benefício a pessoas de 0 a 64 anos cuja renda varie de nenhuma até a renda familiar de um salário mínimo per capita, conforme o caso. Idosos com 65 anos ou mais terão garantido o Benefício de Prestação Continuada (BPC) da seguridade social.

O parlamentar parte do princípio de que há um valor mínimo para a dignidade humana, que garante o acesso a educação, saúde, alimentação, lazer e empreendedorismo. “A renda básica não deve ser vista como algo que faça as pessoas se acomodarem, mas como um fator de segurança para que elas possam empreender”, explica Reginaldo.

Lopes lembra que, para custear a política de proposta, ele apresentou um projeto de lei complementar criando o imposto sobre grandes fortunas, com vistas ao equilíbrio fiscal federativo.

Quem terá direito ao benefício?

Se aprovado no Congresso, o Renda Básica Universal vai ser concedido a pessoas cuja renda familiar não ultrapasse um salário mínimo por família. Ficará garantido, neste caso, o benefício para:

Crianças vulneráveis com idade entre 0 e 14 anos de idade;

Jovens vulneráveis com idade entre 15 e 29 anos de idade;

Cidadãos tenham entre 30 e 59 anos de idade;

Idosos entre 60 e 64 anos de idade, que atendam o critério ou que não possuam fonte de renda;

Idosos a partir de 65 anos terão a renda garantida no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Vale lembrar que independentemente da existência de outro benefício, como Bolsa Família, todos vão se enquadrar para receber a assistência.

Tramitação do Projeto 4856/2019

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.