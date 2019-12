Promessa da base se despede do Grêmio e deve reforçar o Coritiba em 2020

Quando o assunto é categorias de base, o torcedor do ​Grêmio costuma acompanhar de perto, afinal, de lá muitos nomes promissores têm surgido, como Arthur e Matheus Henrique. No último domingo (29), no entanto, foi a vez da torcida tricolor se despedir de um garoto bem promissor que integrava o Sub-23 gaúcho.

​​Como destaca o ​Globoesporte, chegou ao fim o período de empréstimo do lateral-esquerdo Kazu, de 19 anos, ao Grêmio. Convocado com regularidade às seleções brasileiras de base, o jovem pertence ao ​Coritiba e deve ser incorporado ao elenco profissional do Coxa para 2020. É possível, inclusive, que vejamos Kazu em ação já no Campeonato Paranaense, tendo em vista que as opções de Eduardo Barroca para a esquerda ainda não definiram se seguirão no clube: F abiano, Patrick Brey e William Matheus.

Fala nação tricolor! Venho hoje aqui, me despedir e agradecer todo o carinho e amor que tiverem por mim, mesmo sendo apenas um atleta da base. Obrigado também Grêmio, por todo o suporte que recebi nesse 1 ano e meio, cresci e amadureci muito! Tudo nas mãos de Deus sempre. pic.twitter.com/wq7dFXplpk — kazu (@kazukz00) December 29, 2019

Através de suas redes sociais oficiais, o jogador agradeceu o apoio da torcida tricolor ao longo do ano e meio que passou vestindo a camisa do clube gaúcho. Seu contrato com o Coritiba tem validade até dezembro de 2021.

Crédito da foto de cobertura: Rodrigo Fatturi/Grêmio/Divulgação