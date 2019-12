Que tal? Lucas Moura revela melhor companheiro e maior adversário da sua carreira

​Lucas Moura já viveu muitas experiências no futebol. Surgiu no São Paulo, onde se tornou referência do último título obtido pelo clube (Copa Sul-Americana de 2012), empilhou conquistas no Paris Saint-Germain e, desde 2018, defende o Tottenham, equipe que chegou à final da última Liga dos Campeões da Europa. Com 27 anos, atuou ao lado de grandes feras, e jogou contra outros tantos. Mas, obviamente, tem seus jogadores preferidos.

Em ​entrevista exclusiva ao Esporte Interativo, ele foi perguntado sobre qual o melhor atleta que ele enfrentou até hoje. E o brasileiro não titubeou. “​Messi, sem dúvida”, disse. Em meio a brincadeiras sobre convites para jogar truco, revelou como foi o papo com o argentino na tradicional troca de camisetas. “Só agradeci. A gente fica até sem palavras quando você encontra o cara. É um grande ídolo. Sem dúvida, para mim, o melhor que já enfrentei e já vi.”

Porém, quando o assunto é o principal companheiro que já teve, a escolha recai sobre um compatriota. Ou melhor, dois. “Em qualidade técnica, disparado o ​Neymar. Mas quem me impressionou muito, sou um grande fã e tenho o prazer de ser amigo é o Tiago Silva”, completou. E convenhamos, são colegas e adversários para lá de qualificados, verdadeiras referências!