Quem nunca? CR7 revela que ficou bêbado ao comemorar principal título da carreira

​​Cristiano Ronaldo é visto, no mundo do futebol, como um exemplo a ser seguido em termos de profissionalismo. Sempre incorporou a imagem da cultura do esforço, de bons hábitos no nível da preparação e trabalho duro para alcançar a plenitude e se transformar em um dos grandes nomes do esporte em todos os tempos. Isso, obviamente, significa ter uma boa dieta e evitar produtos como bebidas alcoólicas. Porém, houve um momento em que ele não se conteve.

Em entrevista ao DAZN, da Itália, o português confessou que consumiu álcool, mesmo em quantidade pequena, após conquistar a Eurocopa de 2016 com a seleção de seu país. Ao celebrar o feito, notou sintomas de embriaguez. “Eu ri, chorei, fui treinador, sofri…fiquei bêbado depois do jogo. Chorei tanto que acabei desidratado, só bebi uma taça de champanhe e fiquei um pouco bêbado. Normalmente não bebo, mas esse dia foi tão especial…É o título mais importante da minha carreira”, disse.

Isso aconteceu no dia 10 de julho de 2016. Em pleno Stade de França, Portugal decidia a competição europeia contra a França e ficou sem CR7, seu capitão, que se lesionou e precisou deixar o gramado. Porém, com um gol de Éder já na prorrogação, o time luso se tornou o dono do Velho Continente pela primeira vez na história. E o principal astro da equipe, como ele mesmo revelou, não resistiu a uma champanhe.