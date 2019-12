Rafinha Alcântara revela desejo de jogar no Flamengo: “É uma seleção”

​O​ Flamengo conquistou grandes títulos em 2019 e encantou o Brasil ao erguer, no mesmo final de semana, as taças do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América. Com a equipe jogando um futebol elogiável sob o comando do português Jorge Jesus, nomes do futebol europeu aparecem em possíveis listas de reforços. Outros atletas têm aproveitado para deixar clara e externar sua vontade de defender o clube.

Nesta semana, um brasileiro que construiu sua carreira no futebol europeu se ‘declarou’ ao Rubro-Negro. Aos 26 anos, o meio-campista Rafinha Alcântara, filho do ex-jogador Mazinho e irmão de Thiago Alcântara, do Bayern de Munique, revelou ser fanático pelo clube carioca. “Todo mundo sabe que eu sou fanático pelo Flamengo. Sou muito fã e torcedor“, disse, ao canal Que Partidazo, da jornalista Hanna Tenda.

“Acompanhei e fiquei muito feliz, até porque tenho muitos amigos no clube, com esse título do Brasileirão e a Libertadores. É um sonho poder vestir um dia a camisa da seleção (risos). É uma seleção. Realmente, hoje em dia, esse time é uma seleção . Não sei se é a curto ou a longo prazo, mas é uma vontade, ainda mais nesse momento maravilhoso do Flamengo“, completou.

