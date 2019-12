Se esse ano foi do Flamengo no futebol brasileiro, a equipe do Ramalhão F. C. foi a grande vitoriosa nos campeonatos amadores de futebol em Penedo.

O clube de futebol amador conseguiu conquistar títulos em todas as categorias que participou:

“Conquistamos títulos em todas as categorias que disputamos e nossa diretoria está bastante orgulhosa pelo desempenho de vocês, esperamos contar com todos no próximo ano onde teremos novos desafios. Obrigado diretoria do masculino em nome do membro Jailson Santos e Feminino em nome do professor Firmino Souza.” disse Aerton Reis.

A mulherada também fez bonito, conquistando vários títulos com o time R4L “Ramalhão nas 4 Linhas” Futsal Feminino:

ARAPIRACA CUP 2019- CAMPEÃO

COPA ARARAS ARAPIRACA- 3º LUGAR

TORNEIO DA AMIZADE UNIVERSAL- CAMPEÃO

TORNEIO IPIRANGA- CAMPEÃO

QUADRANGULAR COMEMORATIVO DE ANIVERSÁRIO 1 ANO- CAMPEÃO

Já no masculino a equipe conseguiu ficar na primeira colocação no Campeonato da Liga Penedense de Futsal. Os veteranos do Ramalhão também se sagraram Campeão da Copa Master do Vasco Penedo.

SPORT CLUB PENEDENSE

A equipe de Futebol Feminino do Sport Club Penedense, primeiro time feminino do clube mais antigo de Alagoas e que está sob a responsabilidade do Vice Presidente Aerton Reis, irá disputar a COPA RAINHA MARTA.

