Ramo de apostas deve aumentar como patrocínio no futebol brasileiro

Athl​etico-PR, Atlético-MG, Ceará, Chapecoense, Grêmio, Internacional e Palmeiras. Estes foram os únicos sete clubes que não terminaram o último Campeonato Brasileiro sendo apoiados por empresas do segmento de apostas esportivas. Pois 2020 deve significar a proliferação deste ramo de patrocínio, conforme projetado pelo site ​UOL Esporte.

Por conta da Lei 13.756, de dezembro de 2018, as apostas esportivas foram legalizadas no país, o que permitiu que sites do ramo passassem a investir na publicidade de equipes e competições. E isso tende a aumentar ainda mais. No total, em 2019, oito empresas investiram no patrocínio de equipes, sendo que uma estava em quatro clubes diferentes.

Conforme pesquisa Ibope referente ao mapa dos patrocinadores de clubes, a tendência de crescimento do apoio por parte de empresas de apostas esportivas se dá pelo fato de haver nada menos que 500 sites especializados que buscam visibilidade. Afora, é claro, o processo de regulamentação da lei. O Ministério da Fazenda tem prazo de mais um ano, prorrogável por outros dois, para regulamentar a atividade. Além disso, será responsável pela autorização e concessão das loterias esportivas. Ou seja: o mercado tem tudo para se ampliar e se diversificar em um curto período de tempo. Além de haver esta legislação, o Brasil já movimentava cerca de R$ 4 bilhões em apostas por ano.