RB Bragantino aguarda reunião decisiva para contratação de joia do Santos

​Bastante agressivo no mercado, o ‘caçula’ da ​Série A, RB Bragantino, segue à caça de jovens talentos para reforçar sua equipe pensando em 2020. Um dos principais alvos de momento do clube interiorano vem da base do ​Santos, mas a negociação entre as partes tem esbarrado em entraves nos termos e valores.

De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, o RB Bragantino terá uma nova reunião com o Peixe pela contratação via empréstimo do garoto Anderson Ceará, do Sub-20 alvinegro. Visto como um dos nomes mais talentosos da nova geração que surge na Vila, o meia está na mira do time de Bragança Paulista, mas as condições impostas pelo Santos assustaram.

O principal entrave de momento para o desfecho positivo da negociação é a cláusula de compra ao final do período de empréstimo: o Peixe até topa emprestar seu armador por uma temporada, desde que mantendo seu passe fixado para aquisição definitiva em R$ 40 milhões. Tais cifras fizeram os dirigentes do Red Bull Bragantino recuarem, mas um acordo entre as partes ainda não está descartado.

Se o RB Bragantino quer, é pq o Anderson Ceará é bola msm — Gup Faria (@Guprf) December 23, 2019

O Santos impôs esse valor alto na opção de compra por acreditar no potencial do jogador que é um dos ‘xodós’ do presidente José Carlos Peres nas categorias de base alvinegras. Anderson Ceará tem contrato com o Santos até 30 de junho de 2021.

Crédito da foto de cobertura: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC