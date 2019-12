Real Madrid x Athletic Bilbao | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

Fechando a rodada de ​La Liga 2019/20, teremos um confronto de rivalidade que transcende o esporte. Real Madrid e Athletic Bilbao, merengues e bascos, se enfrentam neste domingo (22) no Santiago Bernabéu, partida importante envolvendo a parte de cima da tabela de classificação. Confira a seguir tudo que você precisa saber sobre este duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Real Madrid x Athletic Bilbao ​Motivo: ​18ª rodada de La Liga 2019/20 ​Data: ​22/12/2019 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP) ​Árbitro: ​Adrian Cordero Vega ​Onde assistir: ​Fox Premium

Prováveis escalações

Após o empate sem gols com o maior rival no meio de semana, o Real Madrid recebe o Bilbao com a mesma lista de desfalques de outrora: Vázquez, Asensio, Marcelo e Hazard ainda se recuperam de lesões e estão fora. James Rodríguez, apesar de liberado pelo departamento médico, não está entre os relacionados de Zidane. ​Vinicius Júnior, que pode estar em vias de se despedir do Madrid, começa mais uma vez no banco de reservas.

Gaizka Garitano, treinador do Bilbao, também lida com uma série de problemas relativos à saúde de seu elenco. Nomes importantes como Alvárez, Oscar de Marcos, Iker Muniain e o lendário Aritz Aduriz estão no departamento médico. Ander Capa completa a lista de baixas, cumprindo suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

​Provável Madrid: ​Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Modric, Kroos (Valverde); Isco, Rodrygo, Benzema. ​Provável Bilbao: ​Unai; Lekue, Martínez, Núñez, Berchiche; D. Garcia, San José; Williams, López, Córdoba; R.Garcia

Últimos cinco jogos

​Real Madrid ​Athletic Bilbao ​Alavés 1 x 2 Real Madrid (30/11) ​Osasuña 1 x 2 Bilbao (24/11) ​Real Madrid 2 x 0 Espanyol (07/12) ​Bilbao 2 x 0 Granada (01/12) ​Club Brugge 1 x 3 Real Madrid (11/12) – ​Champions ​Real Betis 3 x 2 Bilbao (08/12) ​Valencia 1 x 1 Real Madrid (15/12) ​Bilbao 0 x 0 Eibar (14/12) ​Barcelona 0 x 0 Real Madrid (18/12) ​Intercity 0 x 3 Bilbao (17/12) – Copa

Nosso palpite

Brigando ponto a ponto com o Barcelona pela liderança do Espanhol, o Real Madrid sabe que não pode tropeçar nos jogos em casa. Atual sétimo colocado na classificação, o Bilbao tende a ser um adversário desafiador ao clube da capital, não apenas por sua qualidade, mas por ser uma equipe organizada e bastante entrosada. Jogo difícil para os merengues, que são levemente favoritos por jogarem em casa.

Palpite final: Real Madrid 2 x 1 Athletic Bilbao