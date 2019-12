Renato abre o jogo sobre chegadas e saídas no Grêmio; titular entra na mira de quatro europeus

A diretoria do Grêmio confirmou mais uma renovação de contrato do técnico Renato Portaluppi e agora parte para o mercado em busca de contratações. Depois de acertar uma série de saídas logo após o término da temporada, o​ Tricolor Gaúcho anunciou apenas um novo nome para 2020, o lateral-direito Victor Ferraz, ex-Santos. A expectativa é que reforços sejam confirmados nos próximos dias.

O técnico Renato Portaluppi, mesmo com a demora para novos anúncios, não está preocupado com a montagem do elenco. O Grêmio visa a chegada de reforços para diversos setores do campo, já tendo especulado nomes como o lateral Caio Henrique e os meio-campistas Lucas Silva e Carlos Sánchez. Durante a edição de 2019 do Jogo das Estrelas, promovido por Zico, no Rio de Janeiro, o comandante abriu o jogo e destacou a forte concorrência de outros clubes por nomes de peso.

“Dentro das possibilidades, a diretoria está correndo atrás, se consegue esses jogadores para reforçar ainda mais o nosso grupo, que possa brigar com os outros clubes. Não temos o poder aquisitivo de um Flamengo, um Palmeiras. Mas dentro do possível a gente vai procurar reforçar bem“, disse Renato Portaluppi, ​segundo relatou o site Globoesporte.com.

Titular em alta no mercado

Enquanto observa chegadas, o Grêmio também precisa lidar com o assédio sobre seus principais jogadores. De acordo com o site ​Calciomercato, a Fiorentina, da Itália, retomou o antigo interesse prepara uma proposta de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 27 milhões) pelo zagueiro Kannemann. O ​FOXSports.com.br ainda destaca que o defensor argentino está na mira também de Wolverhampton e Arsenal, da Inglaterra e Roma.