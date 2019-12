Renato pede, e Grêmio inicia negociação para contratar Everaldo

​ O Grêmio deve passar por uma pequena reformulação para a próxima temporada. Romildo Bolzan Junior, presidente da equipe, informou que André, Diego Tardelli e Rômulo não estão nos planos para 2020 e devem deixar o clube gaúcho nas próximas semanas. O trio não conseguiu render o esperado e foi muito criticado pela torcida gremista praticamente todos os jogos dentro de casa, na Arena.

Com a lacuna deixada na posição de centroavante, o ​Imortal deve ir ao mercado em busca de um novo camisa 9 e o nome que está sendo cogitado nesse momento nos bastidores é de Everaldo, artilheiro que se destacou pela Chapecoense no Campeonato Brasileiro desta temporada. O jogador pertence ao Querétaro, do México, e também tem proposta para atuar no futebol japonês, cujo nome do time é mantido em sigilo. As informações são do jornalista ​Mateus Montemezzo.

Como normalmente acontece nesses casos, a diretoria não confirma a negociação, até para o mercado não ficar inflacionado com a procura de outros clubes. Renato Portaluppi gosta bastante das características do atleta e entende que o goleador encaixaria perfeitamente no esquema tático do Tricolor em 2020. O atacante é um dos pedidos do comandante, que ainda deseja um meia-atacante.

Conheço parentes do Everaldo que moram aqui em Chapecó. Alguns meses atrás eles falaram para meu pai que ele disse que iria pro Grêmio ano que vem. — Emerson Leandro Barp (@EmersonLBarp) December 19, 2019

Everaldo foi revelado pelo próprio Grêmio, mas não teve muitas oportunidades e rodou por outros clubes. Na Chape, o centroavante evoluiu bastante e fez gols importantes, mas não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe catarinense. Mesmo com sondagens de times do exterior, o jogador deseja permanecer no futebol brasileiro e deixa seu futuro nas mãos dos seus representantes.