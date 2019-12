Renê Júnior admite sondagens, mas segue com futuro indefinido no Corinthians

​A temporada de 2019 não foi nada fácil para Renê Júnior. Após sofrer grave contusão e ter que dedicar boa parte do ano à recuperação física – entrou em campo somente uma vez em 2019 -, o volante mira um 2020 de retomada: o objetivo é voltar a atuar com regularidade, seja no ​Corinthians ou em outro clube.

Entrevistado pelo ​Globoesporte, o volante admitiu ter sido procurado no meio do ano por outros clubes, mas que optou por permanecer no Parque São Jorge: “Ainda tenho um ano de contrato. A princípio eu volto, não sei a intenção do treinador, ninguém conversou comigo (…) Graças a Deus, mesmo no tempo em que fiquei parado, tive sondagens. No meio do ano achei que a melhor decisão era não sair. Agora vamos aguardar janeiro, ver o que o Tiago pensa para eu decidir meu futuro. Não posso fechar as portas para outros clubes”, afirmou.

Apesar de não rechaçar uma troca de time, a prioridade do volante é conquistar seu espaço no Alvinegro: “Sou atleta do Corinthians, quero jogar, vestir a camisa, até porque neste ano joguei pouco. Preciso jogar, até pelo tempo que vim de lesão, fiquei a segunda metade do ano só treinando. Esse tempo que eu fiquei sem jogar não foi por lesão nem nada, foi falta de oportunidade mesmo, estou treinando há cinco meses sem lesão“, concluiu.

Será um grande desperdício não aproveitar o Renê Júnior em 2020 … ele tem a cara do Tiago Nunes e é melhor que os que jogaram em 2019 … — Thiago Pitta Dias (@pitta_thiago) December 22, 2019

A reapresentação oficial do elenco alvinegro está programada para o dia 6 de janeiro. Até lá, mais chegadas e partidas são aguardadas no clube, que já sacramentou a contratação do meia-atacante Luan, ​ex-Grêmio.