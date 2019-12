Renovações ou adeus? Real abre 2020 com oito atletas em reta final de contrato

Maior campeão europeu da história e da década, o Real Madrid romperá 2020 com algumas indefinições em seu estrelado elenco. Trabalhando forte para rejuvenescer sua equipe com aquisições de jovens jogadores – ​Vinícius Junior, Rodrygo, Valverde e Luka Jovic, por exemplo -, o clube da capital espanhola analisa a situação contratual de alguns veteranos em reta final de vínculo.

​​As situações mais emergenciais envolvem o defensor Nacho, de 29 anos, e o meia Luka Modric, Bola de Ouro em 2018. Seus respectivos contratos se encerram em junho de 2020, ou seja, estarão livres para assinar pré-contrato com qualquer outro clube logo no primeiro dia do próximo ano. O armador croata já estaria apalavrado com o clube espanhol para renovar por mais uma temporada, mas sua idade avançada (34 anos) é uma preocupação interna.

Há também um grupo considerável de atletas com contrato se encerrando em junho de 2021, situações que já estão sendo monitoradas pela diretoria merengue: Sérgio Ramos (33), Lucas Vázquez (28), ​Casemiro (27), Karim Benzema (32), Valverde (21) e James Rodríguez (27). Os cinco primeiros estão nos planos futuros do Real e devem ser procurados em 2020 para reuniões de renovação contratual. O meia colombiano, por sua vez, não tem sido aproveitado por Zidane e dificilmente terá seu vínculo estendido.