Resultado da Mega Sena da Virada – 31/12/2019

Como apostar no Resultado da Mega

A Mega Sena é a loteria que paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Mas quem acerta 4 ou 5 números também ganha. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, acertando na íntegra o resultado Mega Sena, você deve marcar de 6 a 15 números, entre os 60 disponíveis no volante. Você pode , também,deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais desejado das loterias.

Informações Relevantes sobre a Resultado da Mega da Virada e o MidasSorte

As informações aqui contidas não produzem efeitos legais. A Mega Sena é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal. O Resultado Mega Sena da Virada oficial poderá ser consultado no site institucional da Caixa Econômica Federal,assim que publicados.

É sempre uma boa prática verificar a premiação de sua aposta, conferindo o Resultado Mega Sena da Virada na unidade registradora da casa lotérica.

Confira e guarde, com segurança, o bilhete impresso pelo terminal. Ele é o único comprovante da sua aposta, que o habilitará a receber prêmios.

Preços Atuais para as apostas da Mega Sena (a partir de 10/11/2019): .

06 números: R$ 4,50

07 números: R$ 31,50

08 números: R$ 126,00

09 números: R$ 378,00

10 números: R$ 945,00

11 números: R$ 2.079,00

12 números: R$ 4.158,00

13 números: R$ 7.722,00

14 números: R$ 13.513,50

15 números: R$ 22.522,50

Grupos obtidos a partir do “Mapa – Midassorte”

a – 10; 24; 16; 36; 23; 43; 30; 34; 33; 32; 48; 47; 52; 57; 59.

b – 01; 06; 28; 21; 42; 22; 38; 45; 49; 17; 41; 44; 46; 60; 02.

c – 04; 08; 19; 14; 18; 05; 07; 26; 51; 54; 58; 31; 13; 50; 12.

d – 11; 27; 40; 25; 53; 39; 09; 20; 15; 03; 29; 35; 56; 37; 55.

==Combinação 2/2 de 04 Grupos de 15 dezenas para o Resultado da Mega da Virada ==

Sugestão de 06 (seis) Grupos de 30 números,para o Resultado Mega Sena da Virada, em que sempre, pelo menos em um deles, haverá no mínimo, uma QUADRA , independente do resultado do Sorteio:

Grupo – A (ba) : 01; 06; 28; 21; 42; 22; 38; 45; 49; 17; 41; 44; 46; 60; 02; 10; 24; 16; 36; 23; 43; 30; 34; 33; 32; 48; 47; 52; 57; 59.=====> ….

Grupo – B (ca) : 04; 08; 19; 14; 18; 05; 07; 26; 51; 54; 58; 31; 13; 50; 12; 10; 24; 16; 36; 23; 43; 30; 34; 33; 32; 48; 47; 52; 57; 59.=====> ….

Grupo – C (da) : 11; 27; 40; 25; 53; 39; 09; 20; 15; 03; 29; 35; 56; 37; 55; 10; 24; 16; 36; 23; 43; 30; 34; 33; 32; 48; 47; 52; 57; 59.=====> ….

Grupo – D (bc) : 01; 06; 28; 21; 42; 22; 38; 45; 49; 17; 41; 44; 46; 60; 02; 04; 08; 19; 14; 18; 05; 07; 26; 51; 54; 58; 31; 13; 50; 12.=====> ….

Grupo – E (bd) : 11; 27; 40; 25; 53; 39; 09; 20; 15; 03; 29; 35; 56; 37; 55; 01; 06; 28; 21; 42; 22; 38; 45; 49; 17; 41; 44; 46; 60; 02.=====> ….

Grupo – F (dc) : 04; 08; 19; 14; 18; 05; 07; 26; 51; 54; 58; 31; 13; 50; 12; 11; 27; 40; 25; 53; 39; 09; 20; 15; 03; 29; 35; 56; 37; 55.=====> ….

Informação: em um total de 60 números é possível fazer 50.063.860 jogos de 06 números diferentes!!! É ou não é um desafio?!

—

Atenção: Este site ,Midassorte ,

Não temos promoções por telefone e não fazemos qualquer contatos por telefone/mensagens..

Nosso trabalho está apenas em divulgação de resultados de Loterias, através do Site.

—-

Boa Sorte para nós, na busca do Resultado da Mega da Virada!!!