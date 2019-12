Resultado da Tele Sena de Ano Novo – 18; 19 e 20 Pontos

Resultado do Sorteio único da Tele Sena de Ano Novo – “18; 19; 20 Pontos” Tele Sena Completa – 26/01/2020 * * * * *

TELE SENA ANTERIOR

TELE SENA NATAL 2019

RESUMO DO RESULTADO / GANHADORES: Tele de Natal – 2019 ( CONCLUÍDA!!)

Prêmio “Mais Pontos”: 07 Ganhadores: CE (03 ); MG ( 02); RO; SP –> com 22 pontos!!!

Prêmio : R$ 142.857,15!!!,cada.

Prêmio “Menos Pontos”: 59. ganhadores: AL; BA (02 ); CE ( 02 ); DF; ES; GO ( 02 ); MA (02 ); MG ( 08 ); MS; MT; PA ( 02 ); PB; PE ( 02 ); PI; PR ( 02 ); RJ ( 03 ); RO ( 03 ); RS ( 04 ); SC ( 02 ); SP ( 18 ) ; com 07 pontos!!!

Prêmio : R$ 11.864,41!!! cada

Prêmio Tele Sena Completa: 02 GANHADORES: PR; SP ,com 20 pontos!!!

Prêmio : R$ 400.000,00!!!, cada !

Prêmios Instantâneos: Total: 1166 Pessoas.

Prêmios Especiais Diários: Total: 41 Pessoas.

Fonte: Programa do Sílvio Santos, SBT.

Resultado do Prêmio Casa da Tele Sena Natal 2018 => Título Nº: 6327235.

Resultado do Prêmio Casa da Tele Sena Primavera 2018 => Título Nº: 1277330.

Resultado do Prêmio Casa da Tele Sena Aniversário 2018 => Título Nº: 6229263.

Tele Sena Campanha de Ano Novo – “18; 19 e 20 Pontos” – Informações Gerais

A Tele Sena é um título de capitalização de pagamento único, lançado em novembro de 1991 pela Liderança Capitalização S/A. A Pessoa adquire este produto pagando, nessa atual, R$ 10,00, e após um ano, pode resgatar 50% do valor pago mais juros e correção monetária. Atualmente, durante a vigência do título, o consumidor concorre a várias formas de premiação. Confira abaixo.

Prêmio Ganhe Já

É conhecido como prêmio instantâneo. A Pessoa deve raspar as películas protetoras e, se encontrar a frase premiada, ganha o respectivo prêmio.

Na Tele Sena de Ano Novo – “18; 19 e 20 Pontos”, são 2.006 Prêmios (instantâneos) no Raspe Aqui. Nele você ganha ao raspar e encontrar a frase indicativa de prêmio.

18; 19; 20 Pontos

Você concorre em um Quadro com 20 dezenas, onde irá marcar os números sorteados nos cinco sorteios que ocorrem para esta premiação.

Os sorteios são realizados nas datas previamente estabelecidas no título e são veiculados pelo SBT. Na Tele Sena de Ano Novo – “18; 19 e 20 Pontos”,você pode ganhar até R$ 700.000,00 marcando 20 PONTOS, se houver mais de um ganhador, esse Valor é dividido em partes iguais. Para as Pessoas que conseguirem 19 e 18 pontos, haverá Prêmios de R$ 1.000,00 e R$ 250,00, respectivamente.

Menos Pontos

Você ainda concorre ao Prêmio no valor de R$ 500.000,00 se fizer Menos Pontos. Se houver mais de um ganhador, esse Valor é dividido em partes iguais.

Tele Sena Completa

Em um sorteio único, são sorteadas tantas dezenas quantas forem necessárias até que alguém complete o Quadro de 20 dezenas, referente à esta modalidade de premiação.

Dia 26/01, no 5º e último Domingo da série, haverá o sorteio TELE SENA COMPLETA exclusivo para o Quadro especificado de 20 números do Título, sendo R$ 600.000,00 para quem primeiro fizer 20 pontos.

Se houver mais de um ganhador, esse Valor é dividido em partes iguais.

Atenção: Não jogue fora sua cartela… Após todos os sorteios, mesmo não ganhando, guarde o seu título por 01(um) ano, quando ele terá resgate parcial do valor pago.

A Tele Sena é uma modalidade de loteria administrada pela Liderança Capitalização.

Título da Tele Sena de Ano Novo – “18; 19 e 20 Pontos”, adquirido pelo Midassorte –

