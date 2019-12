RHBrasil abre 469 vagas de emprego e estágio no país; confira os cargos

A RHBrasil disponibiliza 469 novas vagas de emprego e estágio em diversos estados SP, RS, PR, MG, SC, CE, ES, AM, BA, DF, MT, PA, PE, RN, SE e TO. Saiba mais!

Confira!

Vagas disponíveis

Algumas vagas são:

Recepcionista – Curitiba/PR

Representante Comercial – Curitiba/PR

Vendedor Interno (Cursos Técnicos – Zona Sul) – São Paulo/SP

Analista de Logística – Curitiba/PR

Técnico em Panificação – Curitiba/PR

Assistente de Compras – São Paulo/SP

Vendedor Externo (Alimentício) – Curitiba/PR

Vendedor Externo – Curitiba/PR

Analista de PCP – Curitiba/PR

Consultor Comercial Técnico – Curitiba/PR

Auxiliar de Mecânico – Curitiba/PR

Estoquista – Curitiba/PR

Vendedora Ótica – Porto Alegre/RS

Vendedor Interno (Exp. Com Cortinas E Persianas – Lar Center) – São Paulo/SP

Coordenadora de Estilo – São Paulo/SP

Estágio Ensino Médio (Setor Agendamento) – Cachoeirinha/RS

Estágio Ensino Médio (Setor Cadastro) – Cachoeirinha/RS

Estágio Ensino Médio (Setor Estoque) – Cachoeirinha/RS

Técnico em Segurança do Trabalho – Gravataí/RS

Consultor Pedagógico – Recife – PE

Consultor Pedagógico – Salvador/BA

Pré-requisitos (Variam para cada vaga):

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)

Inglês (Intermediário)

Habilitação para dirigir (Categoria B)

Benefícios (Variam para cada vaga):

Assistência médica

Assistência odontológica

Ajuda de custo

Auxílio farmácia

Seguro de Vida

Vale-refeição

Vale-transporte

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar CLICANDO AQUI.

