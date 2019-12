Ricardo Rotenberg confirma negociação por Vizeu e mais 2 meias serão consultados pelo Botafogo

No último sábado (21), Ricardo Rotenberg, integrante do Comitê de Transição do ​Botafogo, se mostrou muito simpático ao conversar com os botafoguenses por meio de ​seu Twitter. Durante o bate-papo, o dirigente foi bastante aberto e confirmou algumas sondagens realizadas pelo time alvinegro. Além disso, aceitou algumas sugestões da torcida.

No decorrer da interação com os alvinegros, um torcedor, muito curioso, perguntou a Rotenberg se o atacante Felipe Vizeu, ex-Flamengo e Grêmio, virá para o Fogão. Em seguida, o dirigente afirmou que há um interesse no jogador. A torcida, que estava bem participativa, ainda sugeriu que o time contratasse Hyoran, do Palmeiras, e o meia-atacante Serginho, do Kashima Antlers-JPN. Ambas as sugestões foram aprovadas por Rotenberg.

O Glorioso já vem sondando Vizeu há algum tempo. O jogador formado nas categorias de base do Flamengo foi vendido para a Udinese-ITA, mas acabou emprestado ao Grêmio nessa temporada. Para fechar o empréstimo com o Fogão, o clube italiano pede uma quantia, assim como fizeram com o Grêmio, que pagou 1 milhão de euros, cerca de R$ 4,2 milhões.

Por sua vez, Hyoran renovará seu contrato com o Palmeiras, mas também deve ser emprestado, ou seja, isso pode ser uma grande oportunidade para o Alvinegro. O Botafogo também tem uma chance com Serginho, visto que o contrato do jogador com o Kashima Antlers termina agora em janeiro de 2020 – viria de graça ao clube de General Severiano.

Na contramão, Rotenberg descartou o meia-atacante Rafael Veiga, do Palmeiras; o volante Charles, do Internacional; o atacante Matheusinho, do América-MG; o centroavante Everaldo, emprestado a Chapecoense pelo Querétaro-MEX; e o também atacante Nicolás Blandi, do San Lorenzo-ARG, todos considerados caros demais para a realidade financeira.

