RiHappy está oferecendo mais de 560 vagas de emprego em 13 estados!

A RiHappy Brinquedos está com mais de 560 vagas abertas! Saiba mais.

“Em 1988, um pediatra e um administrador de empresas, especializado em informática, resolveram se unir e, com muita imaginação e talento, criaram a Ri Happy Brinquedos. A base do sucesso dessa, que já é líder absoluta no varejo especializado em brinquedos, é o atendimento personalizado, a variedade de produtos e os preços competitivos. No início eram seis lojas e, agora, são mais de 150, espalhadas por todo o Brasil, nas principias capitais e no interior de vários Estados. Nelas, o cliente tem à sua disposição mais de 3000 funcionários especializados e bem treinados, sempre prontos para realizar sonhos. Além disso, é possível encontrar produtos diversificados, que incluem uma linha exclusiva, com mais de 200 itens destinados a todas as idades.”

As vagas estão distribuídas nos estados de SP, SC, GO, PR, CE, MG, RN, RS, AM, BA, PA, PE e RJ! Confira!

Vagas disponíveis

Algumas das vagas hoje (30/12/2019) são:

Vendedor De Loja – São Paulo

Aux. De Estoque – Shopping Tamboré

OPERADOR DE VENDAS – TEMPORÁRIO – SHOPPING COLINAS

AJUDANTE DO PAPAI NOEL Temporário – BALNEÁRIO CAMBORIÚ

AJUDANTE DO PAPAI NOEL Temporário – MARINGÁ

AUXILIAR DE LOJA – TEMPORÁRIO – PÁTIO LIMEIRA SHOPPING

OPERADOR DE CAIXA – TEMPORÁRIO – MESES

OPERADOR DE VENDAS – TEMPORÁRIO – Partage Shopping Mossoró

Gerente De Loja – Goiânia

OPERADOR DE VENDAS – TEMPORÁRIO

APRENDIZ – LOJA – Shopping Rio Designer

OPERADOR DE CAIXA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Lembrando que existem diversos cargos disponíveis além dos listados, e que estes podem ser preenchidos a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/ri-happy-brinquedos/vagas.

A RiHappy recebeu diversas avaliações positivas no Infojobs, onde funcionários recomendam a empresa. Sobre o processo seletivo, uma pessoa comentou: “Super tranquilo, bem divertido, bem explicado tudo sobre a empresa e as vagas disponíveis. Todas as etapas são bem descontraídas“.

