“Robôs” elegem seleção da primeira metade da temporada europeia – veja o time

​Você já ouviu falar no “WhoScored?”? Trata-se de um site especializado em estatísticas dos principais campeonatos do planeta. Só que esta avaliação não é feita por pessoas, e sim por uma série de máquinas que, com base no desempenho dos atletas (passes, desarmes, finalizações etc), geram as notas. Diante disso, ​Lionel Messi é, disparado, o melhor jogador da temporada 2019/2020 entre todos aqueles que disputam as cinco grandes ligas da Europa – Itália, Espanha, Inglaterra, França e Alemanha.

O argentino, em 18 partidas pelo Barcelona, fez 15 gols e deu nove assistências, atingindo nota de 8,60. Atrás dele aparece o brasileiro ​Neymar (8,41), enquanto o francês Mbappé completa o top 3 (8,07). No que se refere a países, Argentina e Polônia são os únicos a colocar dois representantes no chamado “time ideal”, enquanto o Paris Saint-Germain, com três profissionais, é o clube com mais presença, seguido pelo Bayern de Munique, com dois. Confere, então, os melhores até aqui da temporada europeia.

Wojciech Szczesny (goleiro)

Time: Juventus (Itália)

País de origem: Polônia

Nota: 7,39

Ricardo Pereira (lateral-direito)

Time: Leicester (Inglaterra)

País de origem: Portugal

Nota: 7,59

Chris Smalling (zagueiro)

Time: Roma (Itália)

País de origem: Inglaterra

Nota: 7,48

Virgil van Dijk (zagueiro)

Time: Liverpool (Inglaterra)

País de origem: Holanda

Nota: 7,39

Alphonso Davies (lateral-esquerdo)

Time: Bayern de Munique (Alemanha)

País de origem: Canadá

Nota: 7,45

Kevin de Bruyne (meio-campista)

Time: Manchester City (Inglaterra)

País de origem: Bélgica

Nota: 7,99

Ángel di María (meio-campista)

Time: Paris Saint-Germain (França)

País de origem: Argentina

Nota: 7,76

Lionel Messi (meia-atacante)

Time: Barcelona (Espanha)

País de origem: Argentina

Nota: 8,60

Neymar (atacante)

Time: Paris Saint-Germain (França)

País de origem: Brasil

Nota: 8,41

Kylian Mbappé (atacante)

Time: Paris Saint-Germain (França)

País de origem: França

Nota: 8,07

Robert Lewandowski (atacante)

Time: Bayern de Munique (Alemanha)

País de origem: Polônia

Nota: 8,06