Rodrigo Caetano atualiza status de lesão do volante R. Dourado e fala sobre sondagem a Bruno Fuchs

​O diretor executivo de futebol do ​Internacional, Rodrigo Caetano, deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre esclarecendo alguns pontos da próxima temporada do Colorado, onde o clube será comandado pelo técnico argentino Eduardo Coudet. O dirigente falou sobre a recuperação do volante Rodrigo Dourado, sobre as finanças do clube e a situação do zagueiro Bruno Fuchs.

Sobre o volante que era titular do Colorado, Caetano deu satisfações sobre a situação clínica do jogador. “Ele teve uma lesão óssea, fez a inter temporada muito bem conosco, mas voltou a sentir e fez outra artroscopia. Esperamos que ele volte na reapresentação, é um jogador que o Coudet e todos contam”, relatou. Porém, “Chacho” pediu a contratação de Damián Musto, que poderá ser o titular na arrancada da temporada.

O diretor também falou sobre a situação financeira do clube, alegando que o Inter não está em condições de fazer grandes investimentos neste momento, visto que o valor arrecadado com vendas como a de Nico López, por exemplo, será apenas para pagar antigas dívidas. “Nossa dificuldade financeira é grande. Nossa capacidade de investimento é quase nenhuma“, ​lamentou Caetano.

Sobre o jovem zagueiro Bruno Fuchs, que recebeu uma sondagem do Monaco e que renderia um empréstimo do lateral Jorge e do meia Gabriel Boschilia ao Colorado, o dirigente negou que o defensor vá sair e ainda garantiu uma maior utilização de Fuchs em 2020. Caetano disse que o zagueiro só deixará o Beira-Rio em caso de uma proposta que realmente seja boa para ambas as partes e que possa dar um retorno futuro para o clube.