Rui Costa prioriza Nathan e conversas junto ao Chelsea decidem seu futuro, assegura Jornal “O Tempo”

O​ Atlético-MG trabalha silenciosamente nos bastidores para o próximo ano: ainda sem um técnico, já que as negociações com Sampaoli não avançaram, a diretoria agora toma decisões quanto aos planos para 2020. Antes da chegada de novos nomes, o Atlético busca logo definir quem fica e prováveis saídas, tendo algumas situações já encaminhadas.

Apesar da modesta campanha em 2019, os mandatários atleticanos entendem que o grupo é competitivo, trazendo apenas reforços pontuais para fortalecer ainda mais o elenco. Um dos jogadores que a diretoria conta para o próximo ano é Nathan, o contrato do meia se encerra este mês, porém de acordo com o jornal ​’O Tempo’, o Galo já entrou em contato para a renovação do atleta.

Nathan pertence ao Chelsea, da Inglaterra, tendo contrato com o time azul até junho de 2020. O clube mineiro encaminhou a extensão contratual do meio-campista por mais seis meses e a negociação terá um desfecho em breve. Nos bastidores a expectativa é que o anuncio seja oficializado até o fim da semana.





O jogador de 23 anos chegou ao time preto e branco em junho de 2018, no total ele já atuou em 41 partidas e marcou um gol. De acordo com o site Transfermark, atualmente o valor de mercado do atleta é de 1 milhão de euros, cerca 4,5 milhões de reais na cotação atual. Neste ano foram 27 partidas e quatro gols anotados.