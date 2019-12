Rumo ao Youtube! Copa Nordeste amplia cobertura e se consolida como produto

​Se em um primeiro momento o Esporte Interativo foi fundamental para a recriação da Copa do Nordeste, que passou a ser disputada de forma ininterrupta desde 2013, hoje a competição caminha com as próprias pernas. É bem verdade que, quando o canal deixou de existir, em meados do ano passado, o baque foi bastante grande. Mas, agora, com mais visibilidade, chama atenção como produto. Em 2020, três canais vão exibir o torneio, que mais uma vez terá uma plataforma própria, também, para pay per view.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

Como destaca o ​blog Olhar Olímpico, pela segunda temporada consecutiva o SBT transmitirá a disputa no Nordeste do Brasil, com duas partidas por rodada. Além disso, o Fox Sports passará outro duelo e, o Youtube, um quarto jogo. No total, a rede social, que pela primeira vez adquiriu os direitos de um torneio nacional de futebol, terá 12 embates para si. “Será sempre uma partida com algum clube entre os principais do Nordeste”, garante Edgar Diniz, um dos donos da Live Mode, que detém os direitos de comercialização da competição.

Todos os duelos também serão exibidos através do Live FC, uma plataforma paga de streaming que terá direito a quatro partidas exclusivas por rodada. Para acompanhar os jogos, será preciso pagar uma mensalidade de R$ 19,90, cinco a mais que em 2019. E importante: a Liga Nordeste é quem faz toda a produção e geração de imagens, que são distribuídas para os parceiros. “O Esporte Interativo fazia um trabalho fantástico (…), mas a gente ampliou a penetração no final das contas e as receitas já cresceram também “, completou Diniz. Vem aí, então, mais uma grande cobertura.