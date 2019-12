Saiba como ficarão os horários de atendimento dos bancos neste final de ano

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) divulgou o esquema de funcionamento das instituições financeiras no fim de ano. No dia 24 de dezembro (terça-feira), as agências vão abrir em horário especial, apenas pela manhã, para atendimento ao público. Nos estados com horário igual ao de Brasília, o funcionamento será das 9h às 11h. Aqueles com diferença de uma ou duas hora em relação ao Distrito Federal vão abrir das 8h às 10h.

Além disso, o último dia útil do ano para atendimento ao público com expediente normal será 30 de dezembro. No dia 31 (terça-feira), as instituições financeiras não funcionarão para atendimento. O mesmo valerá para os feriados de Natal (25 de dezembro) e Confraternização Universal (1º de janeiro).

Renegociação de dívidas

Os canais alternativos — internet banking, mobile, caixas eletrônicos e atendimento telefônico — continuarão funcionando.Os carnês e as contas de consumo (água, luz, internet, telefone e gás) vencidos durante o feriado poderão ser pagos sem acréscimo no primeiro dia útil seguinte. Em geral, segundo a Febraban, os tributos federais, estaduais e municipais já têm as datas de vencimento ajustadas ao calendário de feriados nacionais e regionais.O pagamento de contas de consumo também poderá ser agendado pelos correntistas. Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser agendados ou pagos por meio de Débito Direto Autorizado (DDA).

Neste final de ano, os bancos e serviços de proteção ao crédito promovem mutirões para renegociação de dívidas com desconto de até 98%. Além disso, novos parcelamentos e redução da taxa de juros são feitos pelas instituições financeiras.

Entre os serviços, estão SPC e Serasa, enquanto entre os bancos estão estão Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander.

Datas: 21 de novembro a 15 de dezembro.

Locais: 11 capitais (São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Goiânia, Cuiabá, São Luis, Teresina, Rio Branco e Manaus) e quatro cidades do interior do país (Feira de Santana – BA, Ibirité – MG, Pato Branco – PR e Santo Antônio da Platina – PR).

Parceiros: mais de 120 empresas, entre bancos, consórcios, operadoras de telefonia, construtoras e supermercados.

Condições: até 98% de desconto e negociação do parcelamento.

Mais informações neste link.

Banco do Brasil

Datas: até 6 de dezembro

Locais: agências e canais de atendimento online.

Condições anunciadas: descontos de até 92%, prazos que podem chegar a 120 meses e com até 180 dias de carência. O Banco do Brasil também oferece, promocionalmente, taxas de juros até 14% menores para as operações de renegociação. Podem participar os clientes pessoa física que possuam operações de crédito vencidas, independentemente da faixa de renda, e com mais de 30 dias de inadimplência.

Mais informações neste link.

Banrisul

Datas: até 6 de dezembro

Onde: todas as 516 agências no país e pelo site.

Condições anunciadas: descontos de até 90% para pagamentos à vista; parcelamento em até 96 meses e taxa de juros a partir de 0,69% ao mês.

Mais informações neste link.

Bradesco

Datas: de 2 a 6 de dezembro.

O banco ainda não divulgou detalhes do mutirão.

Caixa

Datas: de 2 a 6 de dezembro.

Locais: nas agências, nos caminhões da adimplência (Araraquara/SP, Pelotas/RS, Araguari/MG e São Luís/MA) e nos canais remotos de atendimento.

Condições anunciadas: os clientes podem quitar dívidas em atraso há mais de 1 ano com até 90% de desconto para pagamento à vista, além de unificar os contratos em atraso, parcelar em até 96 meses, realizar uma pausa no pagamento de até uma prestação e renegociar o parcelamento. As condições variam de acordo com as características do contrato e o tipo de operação.

Mais informações neste link.

Itaú Unibanco

Datas: até 6 de dezembro.

Locais: nas agências, central telefônica e canais de atendimento online. Condições anunciadas: taxas reduzidas, a partir de 1,99%, para débitos com mais de 90 dias de atraso. Prazo de até 30 dias para o pagamento da primeira parcela. Quem for pessoalmente renegociar pode obter desconto de até 90% nas dívidas com atraso superior a um ano, ter a opção de pagamento da dívida renegociada em até 6 vezes, com parcelas fixas, ou parcelamento em até 60 meses.

Santander

Datas: até 6 de dezembro.

Locais: os locais serão divulgados no site oficial.

Condições anunciadas: clientes com atrasos de até 60 dias terão reduções nas taxas de até 20%. Para acordos com atrasos acima de 60 dias, descontos de até 90% no valor total da dívida.