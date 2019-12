Saindo do papel…saiba os próximos passos do Galo até inauguração de arena

​Na última sexta-feira, em votação unânime de 13 representantes do poder público de Belo Horizonte, o Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) concedeu a licença de instalação para a Arena MRV, novo estádio do ​Atlético-MG. Com a tão esperada notícia se tornando realidade, é hora de começar a ver a obra sair do papel.

Para a obtenção do documento, o Galo precisou cumprir as chamadas condicionantes, que chegaram a um total de 55. No último momento, foram acrescentados os pedidos para a plantação de 46 mil novas midas de árvores na capital mineira e, também, a instalação de um sistema completo de coleta seletivo do lixo produzido na arena. Agora, a previsão é de que a chamada terraplanagem no terreno se inicie no mês de fevereiro. A partir de então, ainda será preciso obter o protocolo de projeto de arquitetura, junto à Secretaria de Regulação Urbana da prefeitura – para tanto outras condicionantes necessitam de cumprimento. Com isso, fica liberado o alvará de construção para que o empreendimento, enfim, possa ser erguido.

Estádio o Atlético-MG tem técnico não, prioridades né — O Pagodeiro (@yuricusta) December 20, 2019

Conforme planejamento, a contar de fevereiro, a obra deverá demorar 28 meses para ficar pronta. A Arena MRV será construída no bairro Califórnia e terá capacidade para 46 mil torcedores. Com ela de pé, o Atlético-MG voltará ao COMAM em busca da licença de operação. Tendo a mesma em mãos, é partir para a inauguração.

