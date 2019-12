Salários e cláusula de compra: os detalhes do empréstimo de Borja

​Fora dos planos do ​Palmeiras para 2020, Miguel Borja, enfim, está de casa nova. Após várias janelas consecutivas de ‘novelas’ envolvendo o centroavante, o clube paulista conseguiu emplacar uma negociação que considerou vantajosa.

​​O ​Globoesporte destrinchou os termos da negociação com o Junior Barranquilla (COL), equipe que Borja defenderá em 2020. O acordo foi selado via empréstimo com validade de uma temporada, com o clube colombiano arcando com 100% dos salários do centroavante. Só de não ter mais o jogador em sua folha salarial mensal, o Palmeiras já prevê uma economia de R$ 8 milhões no próximo ano.

Gatilhos importantes foram fechados na negociação, mas dependerão do desempenho do centroavante com camisa do time colombiano para serem ativados: caso ele participe de 73% das partidas ou marque 23 gols na temporada, o Junior terá a obrigação de adquirir 50% dos direitos de Borja por cerca de R$ 17 milhões.

Borja fora do Palmeiras. Que dia feliz. — #MA1ORDOBRASIL 🏆ⓟ (@1Alviverde) December 28, 2019

Se o camisa 9 receber alguma proposta durante o período de empréstimo, o Junior terá a preferência de igualar as condições. Não igualando e a transferência se confirmando, o clube colombiano terá direito a 12% do valor do negócio, pela ‘taxa de vitrine’.