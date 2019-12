Salários e data do anúncio: os detalhes do acerto entre Atlético-MG e Dudamel

Ainda não há contrato assinado entre as partes, mas o acordo entre ​Atlético Mineiro e Rafael Dudamel já é considerado oficial. O venezuelano de 46 anos deixará o comando de sua seleção nacional para assumir o clube mineiro, sendo aguardado pela diretoria alvinegra em Belo Horizonte no início de 2020.

De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, a assinatura de contrato deve acontecer na primeira semana de janeiro e os valores do acerto movimentaram cifras bastante inferiores às pedidas por Jorge Sampaoli, nome tentado pelo Galo antes da investida pelo comandante da Vinotinto. Duas fontes ligadas à negociação entre Atlético e o venezuelano confirmam que os gastos mensais do clube mineiro com a comissão técnica inteira serão de R$ 250 mil, ou seja, o ‘pacote Dudamel’ prevê um investimento total de R$ 3 milhões/ano.

Eu estou empolgado real com o Dudamel como treinador, sei que não deveria pois o elenco do Galo não é dos melhores mais sei lá, sensação boa — 奈良 Doug Best Duo XX/XX (@dougvdr77) December 25, 2019

​​Para ler mais notícias do Atlético-MG, clique ​aqui.