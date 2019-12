Sampaoli pede 10 reforços, faz lista de exigências e Atlético-MG aguarda para bater o martelo

O ​Atlético-MG busca o quanto antes a chegada de um novo comandante: a diretoria vai ao mercado analisando nomes viáveis que encaixam nos planos do clube para a próxima temporada. Muitos nomes já foram tentados mas, até aqui, o presidente Sérgio Sette Câmara não obteve sucesso.

Dentre os mais fortes, aparece Jorge Sampaoli, que quase acertou com o Palmeiras. Clube e treinador não conseguiram encontrar um meio-termo entre as demandas e as possibilidades de atingir as pretensões, deixando o argentino ainda mais forte para comandar a equipe preta e branca. O Galo, inclusive, se reuniu com Sampaoli nesta quinta-feira (19), e espera uma decisão do técnico na sexta (20).

Para bancar o alto salário do profissional de 59 anos, o Atlético teria investidores e que ajudaria nos vencimentos do técnico. De acordo com a ​Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, após o encontro desta quinta, Sampaoli teria levado a oferta do clube mineiro e deve dar uma resposta em breve.

“Atlético: Após reunião com Jorge Sampaoli, treinador levou proposta oficial, em mãos, e pediu prazo até amanhã, na hora do almoço, para responder. Clube terá ajuda de empresários (MRV e BMG) no pagamento de salários e contratações de reforços”, escreveu a Itatiaia através do Twitter.

⚽️#Atlético: Após reunião com Jorge Sampaoli, treinador levou proposta oficial, em mãos, e pediu prazo até amanhã, na hora do almoço, para responder. Clube terá ajuda de empresários (MRV e BMG) no pagamento de salários e contratações de reforços. Via @joaovitorxavier, @claudiorez — Rádio Itatiaia (@radioitatiaia) 19 de dezembro de 2019

A rádio Itatiaia ainda completa que Sampaoli, no encontro com os representantes do Galo, teria feito várias exigências e uma delas seria R$ 60 milhões em contratações e dez novos reforços: “Na reunião com o técnico Jorge Sampaoli, nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, o Atlético ouviu as exigências do argentino. De acordo com informações apuradas pelo apresentador João Vitor Xavier, e detalhadas no programa Bastidores, o treinador pediu R$ 60 milhões na contratação de dez jogadores”.