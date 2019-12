Santos continua “faxina” no plantel e lateral não trabalhará com Jesualdo em 2020

​O ​Santos sabe do potencial de seus atletas e tenta, apesar de difícil, a permanência de boa parte dos jogadores que estão nos planos dos mandatários santistas. O Peixe se reapresenta no dia 8 de janeiro e terá muitas novidades para 2020. A principal delas será o novo técnico Jesualdo Ferreira, que assinou por um ano.

O Alvinegro passa por dificuldades financeiras e não deve entrar em leilão por atletas que estão destaques no mercado. Com isso, a estratégia é buscar jogadores que fizeram uma boa temporada e que se adequam a realidade do clube. Apesar da busca por contratações, mais um santista deve deixar o time de Jesualdo: o lateral-direito Matheus Ribeiro.

​De acordo com o site Lance!, a Chapecoense estaria negociando a contratação do jogador por empréstimo até o fim de 2020. Apesar das tratativas, a Chape tenta pagar a menor parte dos vencimentos do lateral e neste momento as negociações estão paradas. A equipe Alviverde busca uma definição em breve e se mantém otimista quanto ao acerto.

A Chapecoense está interessada na contratação do lateral-direito Matheus Ribeiro, do Santos. A equipe catarinense deseja ter o jogador de 26 anos por empréstimo em 2020. — FUT Vai e Vem (@FUTVai_Vem) 30 de dezembro de 2019

O contrato de Matheus com o Santos vai até dezembro de 2020. Nesta temporada, sob o comando de Jorge Sampaoli, foram apenas cinco partidas disputadas. O atual valor de mercado do ala é de 300 mil euros, cerca de 1,3 milhão de reais na cotação atual. Além do time Paulista, Matheus Ribeiro atuou por Ypiranga, Atlético-PR, Atlético-GO, Puebla FC e Figueirense.