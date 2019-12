Santos define técnico ex-Porto como alvo e se aproxima de acordo; Lucas Lima e Zeca em pauta

​ Em busca de reforços para 2020, o ​Santos segue de olho nas opções que aparecem no mercado de transferências, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Recentemente, o Peixe já contratou dois jogadores para a próxima temporada, o lateral-direito Madson e o atacante Raniel. Agora o próximo objetivo do presidente José Carlos Peres é definir o substituto de Jorge Sampaoli.

Após a saída do argentino, o Santos sondou vários técnicos, do Brasil e do exterior. Até Mauricio Pochettino, ex-Tottenham-ING, foi procurado, mas, neste sábado (21), a diretoria avançou negociações com o português Jesualdo Ferreira, que recentemente treinou o Al Sadd, do Catar. O comandante de 73 anos, já passou por Benfica, Porto e Sporting, trinca de gigantes lusos, e Málaga, da Espanha, e participou de uma videoconferência neste sábado com representantes do Peixe para encaminhar a situação. As informações procedem do jornalista Lucas Musetti, da ​Gazeta Esportiva.

Dentro de campo, também há novidades. De acordo com o setorista do Santos, ​Fábio Lázaro, existe, sim, a possibilidade do meia Lucas Lima, do Palmeiras, voltar ao Peixe. A diretoria Alvinegra conversa com a direção de outros grandes clubes de São Paulo, visando uma espécie de “draft”, com trocas de atletas em busca do fortalecimento do futebol regional. Supostamente, o mandatário do Peixe e o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, conversaram sobre a possibilidade de uma troca de atletas e o meia, que ficou na Vila Belmiro de 2014 a 2017, estaria em questão na transação.

se o Lucas lima ir pro santos pode printar que eu não assisto mais um jogo e não posto mais nada sobre o santos nesta rede social, abraços — dvdzinho de maua (@davidfabricf) December 21, 2019

Segundo a reportagem, nenhuma negociação está em andamento, mas os clubes estão, sim, abertos para possíveis conversas nesta janela. Outro nome cotado a voltar a vestir a camisa do Santos é o de Zeca, aparentemente fora dos planos de Eduardo Coudet no Internacional. Entretanto os valores salariais do lateral não agradam ao Alvinegro Praiano que, portanto, descartou seu regresso, pelo menos por enquanto.