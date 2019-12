Santos espera Evandro 100% por conta de uma “rara” pré-temporada

​Foi em julho que o ​Santos anunciou a contratação do meia Evandro. Porém, a tendência é que somente a partir de agora que o clube conte com 100% do potencial do atleta. Afinal, depois de 18 meses, ele realizará uma pré-temporada.

Vindo do Hull City, da Inglaterra, o jogador desembarcou na Vila Belmiro ainda antes de seu antigo clube ter iniciado os preparativos para a temporada 2019/2020. Assim, teve apenas três semanas para alinhar sua condição física em relação aos demais companheiros e estrear pelo Peixe.

Das 18 vezes em que esteve em campo, foi titular em 14. No entanto, sofreu com problemas de lesão. No mês de setembro, sentiu uma contratura, o que o obrigou a ficar longe dos gramados por duas semanas. Já no início de dezembro, sofreu com dores na coxa esquerda. Agora, mesmo de férias, ele tenta manter um pouco do ritmo jogando futebol e tênis. Assim, a ideia é que, fazendo uma preparação adequada para o início do Campeonato Paulista, possa estar a pleno para ser utilizado pelo técnico Jesualdo Ferreira. E vamos combinar, sem uma pré-temporada tudo fica mais complicado…

