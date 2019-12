Santos tem interesse em Thiago Galhardo, mas negociação esbarra em entraves

​Buscando reforços pontuais para 2020 – ano em que disputará a Libertadores da América -, o ​Santos monitorava jogadores em fim de contrato que tenham se destacado nesta temporada. Um deles é Thiago Galhardo, meia-atacante de 30 anos que emplacou um grande 2019 com a camisa do ​Ceará. A negociação, no entanto, é considerada improvável por dois motivos.

De acordo com a ​Gazeta Esportiva, o jogador ficaria livre no mercado de transferências ao final de 2019, mas uma cláusula específica de seu contrato com o clube cearense determinava a renovação automática por mais 12 meses, caso o Vozão permanecesse na Série A. Desta forma, o Peixe não pode negociar diretamente com o atleta.

Santos tinha que buscar Everaldo, Thiago Galhardo, esses caras que se destacaram em time de menor expressão pra compor o elenco e trazer pelo menos uns 3 incontestável pra ser titular — a magia esta voltando DV40 (@emersin6) December 9, 2019

Além deste impedimento contratual, a relação ruim entre as diretorias de Santos e Ceará também seria um entrave. No início de 2019, os dois clubes negociaram pela transferência do lateral Felipe Jonatan à Vila Belmiro, mas a demora do Santos em quitar a transação quase levou o caso às vias jurídicas.