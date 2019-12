São Paulo considera vender Antony, estabelece preço, e gigantes alemães entram na briga

O ponta-direita Antony ingressou no ​São Paulo em 2010. Após chamar atenção nas categorias de base, foi promovido para o elenco profissional em 2018. No mesmo ano, venceu o torneio J-League no Japão, quando foi eleito melhor jogador. Além disso, neste ano, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-23. Antony tem contrato com o Tricolor até 2024.

O jovem é o atleta mais valorizado do elenco do Tricolor no mercado e foi observado por representantes do Borussia Dortmund, da Alemanha. Sua venda seria uma das soluções do time paulista, que vive uma situação financeira complicada. O clube registrou déficit de R$ 180 milhões de janeiro a dezembro e esperava lucrar R$ 80 milhões com negociações de atletas até o dia 31 de dezembro.

De acordo com o jornalista da ESPN, ​Jorge Nicola, a única chance de o São Paulo evitar um rombo ainda maior é uma venda até o final de dezembro e Antony seria a negociação mais provável. “O São Paulo tem vazado que vai vender o Antony a qualquer momento e que tem uma negociação avançando. A proposta é de 18 milhões de euros, cerca de R$ 81 milhões, mas o São Paulo queria 20 milhões de euros, ou seja, R$ 90 milhões”.

Especulação O RB Leipzig, da Alemanha, apareceu como o principal interessado em Antony. A proposta dos europeus alcançou o patamar de 18mi de euros. “Essa questão de venda é com clube e empresário, eles que resolvam, que seja melhor para todos” -Antony Será? 樂

Aguardemos pic.twitter.com/s67lrcjs5v — 푵풂풏풅풐 풅풆 푰풕풂풒풖풆풓풂 ˢᵖᶠᶜ  (@HernandoIsrael1) December 23, 2019

Nicola ainda relatou que o time alemão RB Leipzig já destituiu e abriu mão da negociação. Já o Borussia fez uma sondagem, porém sem nenhuma proposta oficial. Sendo assim, o time paulista vai fechar o ano com um grande déficit e para a próxima temporada e terá que vender 160 milhões de reais para fechar no azul. No entanto, o time só vai ter R$ 22 milhões para realizar novas contratações.

