São Paulo estuda jogadores emprestados e aguarda dois retornos para 2020

​Manutenções, renovações e retorno de emprestados… Diferentemente de 2019 – quando foi às compras e trouxe Hernanes, Pablo, Pato, Daniel Alves e Juanfran -, o ​São Paulo não fará loucuras na janela de transferências e reforçará seu elenco com alternativas que já existem dentro do próprio clube.

Como destaca o ​Globoesporte, o departamento de futebol tricolor, ao lado da comissão técnica de Fernando Diniz, estuda a situação de cada um dos jogadores são-paulinos que retornam ao Morumbi após empréstimo. Dois deles, por sinal, devem ser reintegrados e iniciar 2020 no elenco tricolor: o meia Shaylon e o centroavante Brenner.

Shaylon esteve no ​Bahia em 2019, anotando cinco gols em 30 jogos disputados. Seu contrato com o São Paulo tem validade até janeiro de 2021. O garoto Brenner, vinculado ao Tricolor até setembro de 2022, não teve um ano tão prolífico: entrou em campo apenas seis vezes com a camisa do ​Fluminense.

São Paulo conta com reforços de Shaylon e Brenner para 2020. Clube espera reapresentação da dupla no dia 6 de janeiro; outros atletas não estarão no grupo pic.twitter.com/chlz2EaZdq — Diário SPFC (@diario_spfc) December 26, 2019

Confira a situação de outros atletas que retornam ao Morumbi:

Jonatan Gómez – O meia-atacante viveu um bom 2019 com a camisa do CSA, mas segue com futuro incerto. Clubes brasileiros monitoram sua situação;

Paulinho Boia – O garoto defendeu a camisa do São Bento na Série B do Brasileirão e é alvo de clubes estrangeiros. Também tem futuro incerto;

​Santiago Tréllez – Foi emprestado ao Internacional, mas não foi bem pelo clube gaúcho. Tem futuro incerto, mas dificilmente será aproveitado pelo São Paulo;

Léo Natel – Estava no APOEL, do Chipre, e treina separado desde que retornou ao Morumbi. Tem contrato até junho de 2020 e não deverá renovar;

Everton Felipe – O meia-atacante de 22 anos foi emprestado ao Furacão e desperta interesse do Sport, seu clube formador. A investida do Leão pelo atleta, no entanto, não agradou o São Paulo: empréstimo com salários divididos;

Araruna – O volante fez uma boa temporada pelo Fortaleza de Ceni, que tem interesse em sua manutenção, mas ainda não sabe se investirá pela contratação permanente;

Crédito da foto de cobertura: Érico Leonan/saopaulofc.net