Se Jesus pede…Ninho do Urubu terá campo sintético e iluminação para treinos noturnos

​Um pedido de Jorge Jesus é uma ordem? Neste caso, se não é, ao menos foi acatado. Por orientação do treinador, o ​Flamengo fará melhorias no Ninho do Urubu. O centro de treinamento do clube ganhará iluminação e um campo com grama sintético. Tudo isso com dois objetivos claros: poder realizar atividades à noite para fugir do calor e se preparar melhor para jogos contra adversários que mandem seus compromissos em gramado artificial, casos de Athletico-PR e, a partir de 2020, o Palmeiras.

Jogadores ”em promoção” no mercado brasileiro! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Tardelli Fred Elias Thiago Neves

O principal reforço do Flamengo para 2020 é a permanência de Jorge Jesus. — Samuel (@samuelfcgomes) December 29, 2019

Para a próxima temporada, o Rubro-Negro terá um orçamento de R$ 13,6 milhões para obras. Deste total, R$ 1,9 milhão irá para o CT, sendo R$ 600 mil para a iluminação do campo principal e R$ 1,3 milhão para a colocação de um gramado sintético. O investimento em melhorias no patrimônio, inclusive, será menor na comparação com 2019. No ano que está terminando, o Fla finalizou os pontos principais do Ninho do Urubu, gastando, no total,, no 16,5 milhões.

Pra mim o jogo do ano de 2020 será Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Jesualdo + Pedro Bouças são excelentes. Postulantes ao título em 2020: Flamengo (Jorge Jesus), Inter (Coudet) e Santos (Jesualdo). — brunocarvalho (@brunocarvalho) December 27, 2019

Desde que chegou ao Rio de Janeiro, Jesus já vinha remarcando algumas atividades para horários alternativos. Por conta da alta temperatura, treinos que normalmente aconteciam às 10h passaram a começar mais cedo, justamente para fugir do calor. Agora, com a iluminação, as movimentações noturnas podem se tornar uma novidade a mais na rotina do atual campeão brasileiro e da Libertadores. As informações são do ​blog do Rodrigo Mattos.

