Segundo TyC Sports, a pedido de Coudet, Inter tem acordo com volante do Huesca

​ A pedido do técnico recém-contratado, Eduardo Coudet, o volante argentino Damián Musto, de 32 anos, deve desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias para acertar seu empréstimo com opção de compra junto ao ​ Internacional , é o que informa a mídia argentina.

De acordo com o canal TV TyC Sports, o volante de 32 anos chegará ao Beira-Rio por empréstimo de um ano com opção de compra ao fim. Musto já havia acordado com Coudet sobre sua vinda ao Colorado, mas aguardava a liberação por parte dos dirigentes do SD Huesca, da Espanha, clube que detém os direitos econômicos do atleta argentino. Os valores da negociação não foram revelados.

Desde maio, o jogador cumpre suspensão por doping devido o uso de um diurético, mas poderá atuar normalmente pelo Inter em 2020. Coudet trabalhou com o jogador no Rosário Central e no Tijuana, do México. Em entrevista, o treinador disse: “É bom contar com jogadores que já trabalharam comigo. Seguramente é uma possibilidade que algum possa vir. Isso ajuda”, comentou.

Inter encaminhando a contratação do volante Damian Musto. Tudo certo então? Huesca aceitou empréstimo dele. — Chacho Rodrigues™ 泥 (@rodriguees1909) December 20, 2019