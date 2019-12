Seja um Guarda Portuário: EDITAL abre vagas para nível médio com salário de R$ 1.786,75

Edital publicado. A Companhia Docas faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Companhia Docas) para o preenchimento de 20 vagas, além de cadastro reserva, no cargo de Guarda Portuário. O Instituto Consulplan tem a responsabilidade do certame.

A Companhia de Docas tem missão de assegurar serviços portuários, ofertar infraestrutura moderna, eficiente e segura, gerar divisas com responsabilidade ambiental e buscar a satisfação de seus clientes, no complexo portuário paraense.

De acordo com o edital, do quantitativo de vagas, 04 serão reservadas aos negros e uma aos deficientes. As oportunidades em cadastro reserva serão preenchidas conforme a necessidade da administração.

O Guarda Portuário, conforme informado no edital, terá jornada de trabalho de 36 horas semanais, em turno de revezamento e/ou horário administrativo. Os contratos serão assinados por tempo indeterminado, após o período inicial de experiência de 90 dias. Os aprovados serão lotados no Pará.

VEJA: Editais da Polícia Civil: 300 vagas abertas e mais 6 mil autorizadas! Até R$18.747,95!

Sobre o cargo de Guarda Portuário

Para concorrer ao cargo de Guarda Portuário do concurso da Companhia Docas-PA, o candidato deverá ter nível médio completo ou equivalente. O salário será de R$ 1.786,75, acrescido de vantagens previstas em acordo coletivo da classe, como participação nos lucros e resultados, vale alimentação, auxílio transporte, auxílio educação, auxílio creche e seguro de vida.

Além da escolaridade, o edital exige do candidato ter idade mínima de 18 anos até a data da realização da Comprovação de Requisitos e Exames Médicos e Carteira Nacional de Habilitação Categoria A e B ou superior.

O Guarda Portuário fará policiamento ostensivo em todas as dependências portuárias, portando arma de fogo institucional; além de cumprir e fazer cumprir as normas emanadas da legislação que rege o sistema de segurança dos portos com base no Código Internacional de Segurança e Proteção de Navios e Instalações Portuárias; dar conhecimento imediato aos superiores hierárquicos de toda e qualquer anormalidade constatada na sua área de atuação; cooperar com as autoridades aduaneiras nas apreensões de contrabando e descaminhos de mercadorias; entre outras tarefas.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 14 horas do dia 11 de dezembro de 2019 e 16 horas do dia 23 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora (www.institutoconsulplan.org.br). A taxa de inscrição custa R$90,00.

Segundo o edital, haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos hipossuficientes e doadores de medula óssea. Para comprovar a hipossuficiência o candidato deve estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e ser membro de família de baixa renda (aquela que possua renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos).

Provas

O concurso terá provas objetivas e discursivas, a serem aplicadas no dia 01 de março de 2020, das 13h as 17h, em Belém, Marabá e Santarém-PA, em locais que serão divulgados no site da banca organizadora. Os gabaritos sairão no dia 17 de fevereiro, a partir das 16 horas.

A avaliação objetiva terá 40 questões, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (15 questões); Raciocínio Lógico (05 questões); Legislação Específica (10 questões); Conhecimentos do emprego (10 questões).

O Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso vai ser composto por Flexão de braços na barra fixa, somente para os candidatos do sexo masculino; Isometria na barra fixa, somente para os candidatos do sexo feminino; Corrida de 12 minutos, para todos os candidatos; e Teste de Natação (sexo masculino e feminino).

Informações do concurso