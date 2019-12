Seleção Feminina disputará torneio com potências europeias em março de 2020

Já em contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de 2020 no Japão, a Seleção Brasileira Feminina planeja os próximos passos de sua preparação para a competição, considerada como uma das mais importantes no calendário do ​futebol feminino.​

Querendo encarar o que há de melhor na modalidade, a Canarinho confirmou sua participação na primeira edição do Torneio de Paris, de caráter amistoso e que contará com a presença de potências europeias como França e Holanda, além do Canadá. As três seleções citadas estão no atual ​top-10 do ranking da FIFA, todas à frente do Brasil.

Como noticia o ​Globoesporte, a competição amistosa será disputada entre os dias 4 e 10 de março do próximo ano, abrindo a temporada de compromissos da Seleção Brasileira em 2020. Além do Torneio de Paris, o calendário da equipe feminina ainda prevê duas datas FIFA de amistosos, a primeira em abril e a segunda em junho. O pontapé inicial da modalidade nas Olimpíadas de 2020 está programado para o dia 22 de julho.