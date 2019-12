SeleFla? Seleção do ano da Conmebol gera revolta na imprensa argentina

​ Através de suas redes sociais, a Conmebol promoveu nos últimos dias uma enquete para eleger a seleção de 2019 no continente sul-americano. Obviamente, a escolha envolvia atletas que disputaram a Libertadores e/ou a Copa Sul-Americana. Pois o resultado, com um domínio total de jogadores do ​Flamengo , gerou reações imediatas na imprensa argentina.

O FLAMENGO É CAMPEÃO DA TAÇA LIBERTADORES DA AMÉRICA — proprietária da américa (@biancalvez) December 26, 2019

Obviamente, a crítica tem a ver com o time formado: onze nomes do Rubro-Negro, além do técnico Jorge Jesus. “Diego Alves; Rafinha, Pablo Marí, Rodrigo Caio, Filipe Luis; De Arrascaeta, Wilian Arão, Gerson, Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Insólito!”, escreveu o jornal Olé.

Jogadores ”em promoção” no mercado brasileiro! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Tardelli Fred Elias Thiago Neves

​​

Árvore de Natal do Flamengo:

⭐ Mundial

⭐⭐ Libertadores

⭐⭐⭐ Copa do Brasil

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ Brasileiro — ⚫Lui5 Felipe (@Luis93Felipe) December 26, 2019

A publicação ainda fez questão de destacar algumas disputas particulares. Jesus, por exemplo, desbancou Marcelo Gallardo, treinador vice-campeão da Libertadores pelo River Plate, com 62,1% dos votos. Já Gerson ficou à frente do volante Enzo Pérez, um dos líderes do time millonario, com 64,5% da preferência do público. Diante do que fez o Flamengo, nem a eleição da Conmebol escapou da euforia da torcida.

Para mais notícias do Flamengo, clique ​aqui.

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação