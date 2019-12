Sem férias na temporada, Filipe Luís fala sobre condição física antes de final contra o Liverpool

O Flamengo terá um novo encontro contra o Liverpool no próximo sábado (21) valendo mais uma vez o título de melhor equipe do mundo. O ​Rubro-Negro chega embalado pela temporada acima da média que fez com Jorge Jesus, conquistando o título do Campeonato Brasileiro e o bicampeonato da Libertadores da América em uma partida histórica contra o River Plate, onde o Fla venceu de virada.

Para o jogo contra os ingleses, os atletas buscam a melhor forma física para que todos cheguem 100% para o duelo. É o caso do lateral Filipe Luís, que falou sobre o assunto ao site Globoesporte. “​É uma final, então, todo mundo vai chegar no melhor momento. Além disso, desde o jogo (semifinal) serão quatro dias”, afirmou.

O jogador não teve férias em 2019, pois iniciou o ano em disputa de temporada europeia com o Atlético de Madrid, atuou na Copa América pela Seleção Brasileira e logo após fechou contrato com o Flamengo, sendo um dos reforços da equipe do Mister que chegou em meio ao ano de 2019. Segundo o jogador, há tempo de sobre para descansar para a final. “De terça à sábado. Dá tempo de sobra (para recuperar) e até mesmo se preparar fisicamente”, relatou.

O atleta levou em fala que a condição física poderá pesar ainda mais pelo fato de este ser o último jogo da temporada, mas destacou a importância da partida e relatou que todo o grupo estará pronto para a decisão. “Estamos no final da temporada, ela está sendo desgastante para todos, com certeza. Para a gente que chegou e não teve férias, com certeza. Mas esse jogo é o das nossas vidas e vamos estar no melhor nível“, concluiu Filipe.