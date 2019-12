Sem loucuras! Recuo estratégico é a melhor maneira de o Timão manter “briga” por Michael

​Michael é a bola da vez no mercado de contratações do futebol nacional. Considerado a revelação do último Campeonato Brasileiro, o atacante do ​Goiás está na mira, principalmente, de ​Corinthians e ​Palmeiras. O Timão foi o primeiro a ir atrás e fazer uma proposta de 5 milhões de euros, o equivalente a R$ 22 milhões – bem abaixo da multa rescisória, que é de R$ 50 milhões.

O time esmeraldino bate pé e aguarda por novas ofertas, enquanto os paulistas dizem que chegaram no limite da oferta e não irão aumentar os números. E fazem muito bem. Muito embora Michael mereça uma atenção especial por tudo o que mostrou em campo em 2019, a instituição precisa, primeiro, pensar em si e no seu futuro. De nada adianta fazer loucuras por um nome se, logo ali adiante, sofrerá as consequências de uma aventura financeira.

O Corinthians não está em condições de jogar dinheiro pelo ralo e entrar em leilão. Fazer o chamado recuo estratégico é, sim, a melhor saída para colocar o Goiás em uma saia justa e passar a contar com o desejo do jogador em se transferir para o Parque São Jorge. Qualquer clube é maior que qualquer atleta, e a boa administração deve estar sempre em primeiro lugar. Claro que, em mantendo o nível, Michael acrescentaria e muito em boa parte das equipes do país. Mas daí a abrir os cofres e colocar todas as fichas em cima dele é algo que ninguém deve fazer. Nem mesmo o Timão, que ainda sofre para achar um nome que possa fazer a diferença pelos lados do campo.